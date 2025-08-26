Novo chefe do BIS enfatiza importância de independência e responsabilidade dos BCs

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - O novo chefe do Banco de Compensações Internacionais (BIS, na sigla em inglês) usou seu primeiro discurso de destaque para enfatizar a necessidade de os bancos centrais se concentrarem na inflação e de protegerem sua independência em relação aos políticos.

A incerteza em torno da autoridade monetária mais importante do mundo, o Federal Reserve, tem crescido neste ano, uma vez que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem criticado repetidamente o chair Jerome Powell e, na segunda-feira, anunciou que estava demitindo uma de suas diretoras, Lisa Cook.