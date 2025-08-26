Petrobras pode retornar à Nigéria rapidamente, diz presidente nigeriano

A Nigéria vem combatendo alguns dos problemas que limitaram a produção de petróleo e gás.

"Temos o maior repositório de gás. Não vejo por que a Petrobras não deveria retornar como parceira na Nigéria o mais rápido possível", disse Tinubu durante a coletiva em Brasília nesta terça-feira.

"Agradeço a promessa do presidente Lula de que isso será feito rapidamente", disse Tinubu.

Além das melhorias no setor de petróleo e gás, Tinubu disse que as reformas econômicas na Nigéria estavam começando a dar resultados, citando o melhor acesso a divisas.

Durante a visita ao Brasil, os dois líderes assinaram acordos sobre comércio, energia, aviação, ciência e finanças como parte dos esforços para fortalecer os laços entre a maior economia da África e o maior mercado da América Latina.

Esses acordos incluíram um acordo com a fabricante brasileira de aeronaves Embraer para estabelecer um centro de serviços na Nigéria, e os líderes anunciaram o lançamento de uma rota de voo direto entre Lagos e São Paulo, a ser operada pela companhia aérea nigeriana Air Peace.