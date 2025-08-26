Petróleo cai 2% após máxima de quase três semanas na sessão anterior

"Dada a enorme quantidade de incertezas no mercado de petróleo causadas pelo conflito ucraniano e pela guerra tarifária, os investidores continuarão não querendo se comprometer com qualquer direção de forma prolongada", disse Tamas Varga, analista da PVM Oil Associates.

Os preços do Brent podem ficar limitados a uma faixa de negociação de US$65 a US$74 no futuro próximo, acrescentou ele.

A recuperação do petróleo na segunda-feira foi impulsionada principalmente pelos riscos de abastecimento após os ataques da Ucrânia à infraestrutura de energia russa e a possibilidade de novas sanções dos EUA sobre o petróleo russo.

Os ataques da Ucrânia em resposta aos avanços da Rússia no conflito e seu ataque às instalações de gás e energia ucranianas interromperam o processamento e as exportações de petróleo de Moscou e criaram escassez de gasolina em algumas partes da Rússia.

