Resultados da Nvidia devem destacar consequências da guerra comercial entre China e EUA

(Reuters) - O negócio da Nvidia na China será o foco dos investidores quando a fabricante de chips de IA divulgar seus lucros na quarta-feira, após um acordo com o governo Trump e os esforços de Pequim para impedir as importações.

Pego no fogo cruzado da guerra comercial em curso entre Washington e Pequim, o destino dos negócios da Nvidia na China depende de onde as duas maiores economias do mundo chegarão em negociações tarifárias e restrições ao comércio de semicondutores.

A pioneira em chips de inteligência artificial concordou recentemente em pagar ao governo federal dos EUA 15% das vendas feitas na China em troca de licenças de exportação.