Sequoia volta a adiar divulgação de balanço do 1º tri

(Reuters) - A Sequoia Logística e Transportes informou na noite de segunda-feira que prevê divulgar o seu balanço referente ao primeiro trimestre no dia 01 de setembro, conforme fato relevante.

A empresa, que tinha previsto a divulgação dos resultados do período findo em 31 de março para segunda-feira, disse que o adiamento decorre da "necessidade de conclusão das negociações em curso com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional".

Ainda de acordo com a empresa, a definição do tema tem impacto direto no parecer do auditor sobre as informações financeiras da companhia.