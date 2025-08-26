S&P 500 termina em alta após Trump atacar Fed e Nvidia sobe

Por Noel Randewich

(Reuters) - O índice S&P 500 encerrou em alta nesta terça-feira, impulsionado pela Nvidia e Eli Lilly, enquanto a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir uma diretora do banco central norte-americano aprofundou as preocupações sobre a independência do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,41%, para 6.465,86 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,44%, para 21.543,76 pontos. O Dow Jones subiu 0,30%, para 45.416,65 pontos.