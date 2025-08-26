Trump diz que tem alguém em mente para substituir Cook no Fed

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tem alguém em mente para substituir Lisa Cook, que ele está tentando remover do cargo de diretora do Federal Reserve.

"Acho que temos algumas pessoas muito boas que estamos procurando. Quero dizer, acho que talvez, em minha própria mente, eu tenha alguém", disse Trump em uma reunião de gabinete.

"Estamos lidando com muitas pessoas que, na verdade, estarão envolvidas nessa decisão."