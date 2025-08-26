Trump está considerando Stephen Miran e David Malpass para substituir Lisa Cook na diretoria do Fed, informa WSJ

(Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse a assessores que deseja agir rapidamente para anunciar um candidato para substituir Lisa Cook na diretoria do Federal Reserve, informou o Wall Street Journal nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Entre os possíveis candidatos estão Stephen Miran, um conselheiro econômico próximo, e o ex-presidente do Banco Mundial David Malpass, um aliado próximo do presidente que criticou o Fed por não reduzir as taxas de juros, acrescentou a reportagem.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a reportagem.