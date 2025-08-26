Trump leva luta contra o Fed a nível sem precedentes com tentativa de demitir diretora

Os mercados acionários dos EUA abriram com pequena queda e os rendimentos dos títulos refletiam expectativas um pouco mais altas de um corte nas taxas do Fed no curto prazo e também um pouco menos de confiança nas credenciais de combate à inflação do Fed. Mas os movimentos dos ativos até o momento mostraram pouca indicação de pânico total.

Trump disse em uma carta a Cook, a primeira mulher afro-americana a fazer parte do corpo diretivo do Federal Reserve, ter "motivos suficientes para removê-la de seu cargo" porque, em 2021, ela havia indicado em dois documentos de empréstimos hipotecários separados para propriedades em Michigan e na Geórgia que ambas eram a residência principal onde ela pretendia morar.

Cook respondeu várias horas depois em uma declaração enviada por e-mail aos repórteres por meio do escritório de advocacia de Abbe Lowell, dizendo de que Trump "não tem autoridade" para removê-la do cargo para o qual foi nomeada pelo ex-presidente dos EUA Joe Biden em 2022. "Continuarei a desempenhar minhas funções para ajudar a economia americana"

Lowell disse que as "exigências de Trump carecem de qualquer processo adequado, base ou autoridade legal. Tomaremos todas as medidas necessárias para impedir essa tentativa de ação ilegal".

PERGUNTAS SOBRE HIPOTECAS

As dúvidas sobre as hipotecas de Cook foram levantadas pela primeira vez na semana passada pelo diretor da Agência Federal de Financiamento da Habitação, William Pulte, que encaminhou o assunto à Procuradora Geral Pamela Bondi para investigação.