União Europeia aprova nova injeção da Gilead para prevenção do HIV

(Reuters) - A Comissão Europeia concedeu autorização de comercialização para a injeção semestral da Gilead Sciences para prevenir a infecção pelo HIV, informou a empresa nesta terça-feira.

O medicamento, conhecido cientificamente como lenacapavir, será vendido na Europa com o nome comercial de Yeytuo. Ele foi aprovado em junho pelos órgãos reguladores nos EUA, onde é comercializado como Yeztugo.

A aprovação se aplica ao uso nos 27 estados-membros da União Europeia, bem como na Noruega, Islândia e Liechtenstein. Antes que o medicamento possa ser disponibilizado aos pacientes, a Gilead precisará estabelecer os termos de preço e reembolso com os sistemas de saúde de cada país.