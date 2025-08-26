Wall Street oscila pouco após ataque de Trump ao Fed

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street oscilavam pouco nesta terça-feira, pressionados por um aumento nos rendimentos dos Treasuries, depois que a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de demitir uma diretora do Federal Reserve renovou as preocupações sobre a independência do banco central.
Os investidores também aguardavam os resultados da Nvidia e um relatório importante sobre a inflação para obter mais informações sobre inteligência artificial e cortes na taxa de juros - os dois grandes temas por trás dos ganhos recentes do mercado.
Em uma ação sem precedentes, Trump disse que estava destituindo a diretora Lisa Cook por conta de supostas impropriedades na obtenção de empréstimos hipotecários, causando inquietação nos investidores sobre o que isso também poderia significar para as perspectivas da política monetária.
É provável que a ação de Trump enfrente desafios legais, mas, se for bem-sucedida, permitirá que ele indique um novo membro para a diretoria do Fed em um momento em que ele pede por juros mais baixos.
"Antes, havia apenas palavras e ameaças. Agora, o fato de uma decisão real ter sido implementada atraiu a atenção da comunidade de investimentos mais do que antes", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.
Apesar das pressões inflacionárias persistentes, os operadores têm precificado um corte de 25 pontos-base na taxa de juros para setembro, incentivados por sinais do chair Jerome Powell, dados que apontam para a fraqueza do mercado de trabalho e uma mudança na diretoria do banco central.
Os próximos relatórios sobre inflação e emprego podem levar os investidores a reavaliar as expectativas de corte de juros.
O Dow Jones subia 0,03%, a 45.297,51 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,06%, a 6.443,31 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,13%, a 21.476,30 pontos.
Seis dos 11 setores do S&P 500 caíam, com os serviços de comunicação liderando as perdas, com uma queda de 0,6%.
Os resultados da Nvidia, na quarta-feira, serão um importante fator para as ações dos EUA, que têm se valorizado nos últimos anos devido ao potencial de crescimento dos lucros com IA.
(Reportagem de Sanchayaita Roy e Johann M Cherian em Bengaluru)
