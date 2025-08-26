Wall Street oscila pouco após ataque de Trump ao Fed

É provável que a ação de Trump enfrente desafios legais, mas, se for bem-sucedida, permitirá que ele indique um novo membro para a diretoria do Fed em um momento em que ele pede por juros mais baixos.

"Antes, havia apenas palavras e ameaças. Agora, o fato de uma decisão real ter sido implementada atraiu a atenção da comunidade de investimentos mais do que antes", disse Peter Andersen, fundador da Andersen Capital Management.

Apesar das pressões inflacionárias persistentes, os operadores têm precificado um corte de 25 pontos-base na taxa de juros para setembro, incentivados por sinais do chair Jerome Powell, dados que apontam para a fraqueza do mercado de trabalho e uma mudança na diretoria do banco central.

Os próximos relatórios sobre inflação e emprego podem levar os investidores a reavaliar as expectativas de corte de juros.

O Dow Jones subia 0,03%, a 45.297,51 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,06%, a 6.443,31 pontos, enquanto o Nasdaq Composite avançava 0,13%, a 21.476,30 pontos.

Seis dos 11 setores do S&P 500 caíam, com os serviços de comunicação liderando as perdas, com uma queda de 0,6%.