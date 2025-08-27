Ações da China recuam após ganhos impulsionados pela IA

A maioria dos setores fechou em baixa, com as ações dos setores imobiliário e de biotecnologia liderando as perdas.

As ações de IA reduziram os ganhos após uma alta inicial, uma vez que o Conselho de Estado lançou a iniciativa "AI Plus" para reforçar a aplicação de IA em vários campos.

No entanto, dados econômicos alimentam as preocupações. Dados oficiais mostram que os lucros industriais da China caíram pelo terceiro mês consecutivo em julho, devido a problemas de demanda e deflação.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,30%, a 42.520 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,27%, a 25.201 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 1,76%, a 3.800 pontos.