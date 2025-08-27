AGU contrata banca de advocacia para defender Brasil contra sanções nos EUA

Trump alegou que haveria uma "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro e o governo norte-americano tem criticado o que chama de “graves abusos de direitos humanos” e um enfraquecimento do Estado de Direito no Brasil.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes também se tornou o principal alvo de sanções individuais do governo dos EUA. Ele é o relator do processo por tentativa de golpe de Estado a que Bolsonaro responde e que começará a ser julgado na próxima semana.

A AGU informou que deve definir nos próximos dias as estratégias de atuação que serão adotadas, após análise dos advogados do escritório em coordenação com os ministérios envolvidos.

Segundo o comunicado, a banca poderá atuar, entre outras atribuições, em relação a quaisquer medidas de caráter punitivo aplicadas contra os interesses do Estado brasileiro, de empresas e de agentes públicos brasileiros, tais como tarifas, denegações de visto, bloqueio de ativos e restrições financeiras.

O escritório poderá prestar consultoria na elaboração de pareceres sobre possíveis medidas judiciais, representação perante autoridades judiciais e administrativas, avaliação de cenários relacionados à aplicação de sanções e possíveis medidas de contestação, além de assessoria jurídica relacionada a litígios nos tribunais norte-americanos sobre medidas tarifárias.

A Arnold & Porter é uma firma jurídica com atuação no setor regulatório e comercial e longa experiência em litígios internacionais, cujo escritório tem mais de mil advogados atuando em 16 sedes em diferentes países.