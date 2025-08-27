BC considera que política macroprudencial neutra é adequada ao momento, mostra ata do Comef

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Estabilidade Financeira (Comef) avaliou que a política macroprudencial neutra segue adequada ao atual momento ao decidir manter em 0% o valor do chamado Adicional Contracíclico de Capital Principal (ACCP), de acordo com a ata da reunião deste mês divulgada pelo Banco Central nesta quarta-feira.

Segundo o documento, a decisão sobre a ACCP, divulgada na semana passada, considerou as condições financeiras, os preços dos ativos e as expectativas quanto ao comportamento do mercado de crédito. O BC havia indicado em maio que o patamar do ACCP poderia ser elevado.

O ACCP é um instrumento de mitigação de riscos relacionados a períodos de crescimento acelerado do crédito, quando há otimismo econômico, ou a fases de redução demasiada da oferta em tempos de pessimismo. Em geral, a reserva é acumulada pelos bancos em momentos de expansão do crédito para ser consumida na fase de retração, suavizando as tendências.