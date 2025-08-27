BC está começando a vencer batalha contra expectativas de inflação, diz economista-chefe do Itaú

No mês passado, o BC interrompeu o ciclo de altas dos juros básicos e decidiu de forma unânime manter a taxa Selic no patamar de 15%, prevendo em seguida uma manutenção desse nível por período "bastante prolongado", conforme os membros buscam a convergência da inflação para o centro da meta de 3%.

A autarquia também tem demonstrado preocupações com as expectativas de inflação desancoradas, a resiliência na atividade econômica e as pressões no mercado de trabalho.

Na frente das expectativas, entretanto, o BC tem recebido boas notícias vindas de sua pesquisa Focus com analistas. No levantamento divulgado nesta semana, os entrevistados reduziram a expectativa para a alta do IPCA em 2025 a 4,86%, de 4,95% antes, na 13ª baixa seguida.

Para 2026, a projeção caiu pela 6ª semana seguida, indo a 4,33%, de 4,40% no levantamento anterior.

Para além do nível restritivo dos juros, um outro motivo que tem levado ao alívio nas projeções de inflação neste ano é o enfraquecimento do dólar frente ao real nos últimos meses, em um movimento que ocorre na esteira da deterioração do valor da moeda norte-americana no mundo todo.

"O real se fortaleceu em linha com as outras moedas. Estamos vendo um episódio de enfraquecimento do dólar", afirmou Mesquita nesta quarta-feira. "Tem mais espaço para o dólar cair (globalmente). O dólar caindo, traria o real, mas não necessariamente trará".