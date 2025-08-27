BEE4 anuncia programa para PMEs acessarem mercado de capitais de olho no regime Fácil

O regime Fácil, criado por resoluções editadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no começo do mês passado, que entram em vigor em janeiro de 2026, oferece dispensas regulatórias proporcionais, buscando ampliar o acesso de companhias de menor porte ao mercado de capitais.

De acordo com Stille, o Rota Fácil da BEE4 quer dar um suporte e custear as despesas que existem nesse "setup inicial" para a companhia ficar apta para acessar o mercado. "E aí fica a critério da companhia... estruturar a oferta pública dentro do momento que for mais conveniente para ela", afirmou.

O programa irá selecionar dez empresas que preencham determinados critérios -- entre eles um faturamento anual entre R$10 milhões e R$500 milhões -- e prepará-las para a abertura de capital, bem como subsidiar custos de listagem e dar acesso subsidiado a serviços essenciais nesse processo.

Conforme explicou Rodrigo Fiszman, sócio-cofundador e presidente do conselho da BEE4, serão quatro fases, começando com as inscrições de 27 de agosto a 15 de outubro (etapa classificatória), passando pela avaliação técnica e pela banca técnica (eliminatórias) e encerrando com a banca de mercado.

Nesta última fase, de 10 de novembro a 2 de dezembro, as vencedoras serão escolhidas por meio de um "reality" transmitido pelo YouTube, com avaliação ao vivo conduzida por jurados que serão nomes influentes de mercado.

Fiszman reforçou que o programa tem o objetivo de fomentar o acesso ao regime Fácil, ser uma espécie de catalisador para essas empresas que eventualmente estão na dúvida.