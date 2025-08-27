CBA diz que busca por parceiro para Projeto Rondon continua

SÃO PAULO (Reuters) - A Companhia Brasileira de Alumínio afirmou nesta quarta-feira que continua buscando um parceiro para o projeto de mineração de bauxita Rondon, no Pará.

A empresa informou em comunicado ao mercado que responde questionamentos da CVM sobre notícia publicada no Valor Econômico desta quarta-feira que "até a presente data não houve qualquer acordo formal ou informal, nem a assinatura de qualquer documento, vinculante ou não, tampouco qualquer deliberação de seus órgãos de administração em relação à potencial operação".

O jornal publicou que o processo de venda do projeto poderá ser ampliado para venda do controle de toda a CBA.