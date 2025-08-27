Congresso instala comissão para avaliar MP que limita encargo na conta de luz

Ele ressaltou que a principal urgência é a MP 1.300, que precisa ser aprovada até 17 de setembro para não caducar. O texto trata, entre outros pontos, da ampliação da gratuidade na conta de luz para mais consumidores de baixa renda -- o benefício já está em vigor e precisa de respaldo jurídico e legal para ser mantido.

Segundo Coelho Filho, seu relatório inicial da MP 1.300 será mais "enxuto", visando preservar os dispositivos que tratam da Tarifa Social.

Já a MP 1.304 foi editada pelo governo após uma derrota no Congresso relacionada à derrubada de vetos presidenciais na lei da energia eólica offshore. A ideia foi amenizar os impactos aos consumidores de energia com a retomada de alguns pontos da lei que impõem custos bilionários adicionais na conta de luz.

Pelo texto, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) -- encargo cobrado na conta de luz que banca várias políticas públicas do setor elétrico -- passaria a ter um teto, equivalente ao orçamento referente ao ano de 2026.

Segundo Coelho Filho, os parlamentares terão mais tempo para analisar esse texto e fazer alterações e aperfeiçoamentos, já que a MP 1.304 perde validade apenas em novembro.

Já Braga afirmou nesta quarta-feira que há "compromisso do Congresso em garantir ao consumidor brasileiro segurança jurídica para os benefícios" do setor elétrico, citando dos pequenos aos grandes consumidores industriais.