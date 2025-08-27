Dívida pública federal sobe 0,71% em julho, a R$7,939 trilhões, diz Tesouro

Por Fernando Cardoso
SÃO PAULO (Reuters) - A dívida pública federal subiu 0,71% em julho ante junho, para R$7,939 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira.
No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$7,631 trilhões, um crescimento de 0,66%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu R$308,1 bilhões, avanço de 1,96%.
Contribuiu para a elevação da dívida pública no mês passado a incorporação de juros no valor de R$89,6 bilhões, em meio a emissões líquidas negativas de R$33,8 bilhões.
De acordo com os dados do Tesouro, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses teve um aumento no mês passado, indo de 11,41% ao ano em junho para 11,63%.
O custo médio das novas emissões de títulos da dívida interna, por sua vez, subiu de 13,52% para 13,68% ao ano.
Em relação ao perfil de vencimentos da dívida pública, o Tesouro informou que o prazo médio do estoque passou de 4,14 anos para 4,16 anos em julho.
A reserva de liquidez, por sua vez, passou de R$1,030 trilhão em junho para R$988 bilhões em julho. O valor é suficiente para quitar 7,75 meses de vencimentos de títulos, contra 8,44 registrados um mês antes.
(Por Fernando Cardoso)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.