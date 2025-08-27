Dívida pública federal sobe 0,71% em julho, a R$7,939 trilhões, diz Tesouro

Contribuiu para a elevação da dívida pública no mês passado a incorporação de juros no valor de R$89,6 bilhões, em meio a emissões líquidas negativas de R$33,8 bilhões.

De acordo com os dados do Tesouro, o custo médio do estoque da dívida pública federal acumulado em 12 meses teve um aumento no mês passado, indo de 11,41% ao ano em junho para 11,63%.

O custo médio das novas emissões de títulos da dívida interna, por sua vez, subiu de 13,52% para 13,68% ao ano.

Em relação ao perfil de vencimentos da dívida pública, o Tesouro informou que o prazo médio do estoque passou de 4,14 anos para 4,16 anos em julho.

A reserva de liquidez, por sua vez, passou de R$1,030 trilhão em junho para R$988 bilhões em julho. O valor é suficiente para quitar 7,75 meses de vencimentos de títulos, contra 8,44 registrados um mês antes.

