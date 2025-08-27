Dólar tem leve baixa em dia de agenda doméstica cheia e pouca oscilação

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,28%, a R$5,423 na venda.

A moeda brasileira ficou quase completamente dependente do desempenho da divisa dos Estados Unidos no exterior neste pregão. Pela manhã, enquanto o dólar avançava nos mercados globais, o real acumulou perdas ante a divisa de reserva global.

Foi nesse momento que o dólar atingiu a cotação máxima do dia, de R$5,4574 (+0,43%), às 11h29.

Os investidores reajustavam suas posições após dias ruins para a moeda norte-americana, na esteira do aumento das apostas de cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve e da nova frente aberta na ofensiva do presidente Donald Trump contra o banco central dos EUA.

Ao longo do dia, as preocupações com a tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed Lisa Cook nesta semana voltaram a pressionar as negociações, levando a uma mudança de direção do dólar globalmente, o que também favoreceu o real.

Na mínima do dia, a divisa dos EUA atingiu R$5,415 (-0,35%), às 14h38.