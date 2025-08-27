Dólar oscila pouco com mercado de olho em Haddad, Galípolo e dados

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,06%, a R$5,435 na venda.

Os movimentos desta sessão tinham como pano de fundo a força da moeda norte-americana no exterior, principalmente frente a divisas emergentes, conforme agentes financeiros reajustavam suas posições após dias bastante negativos para o dólar, o que exercia pressão sobre o real.

A divisa dos Estados Unidos tem sofrido com a consolidação das apostas de operadores em torno da expectativa de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve em setembro, na esteira do discurso recente do chair Jerome Powell abrindo essa possibilidade.

Investidores também têm se afastado de ativos norte-americanos de forma geral diante de preocupações com ameaças à independência do banco central dos EUA, em meio à tentativa do presidente Donald Trump de demitir a diretora Lisa Cook.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,32%, a 98,582.

Na agenda doméstica, pela manhã o destaque será o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que concederá entrevista ao portal UOL às 11h, com transmissão ao vivo. Mais tarde, será a vez do presidente do BC, Gabriel Galípolo, que participará de congresso da Fenabrave, em São Paulo, às 14h.