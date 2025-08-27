Estoque de crédito no Brasil sobe 0,4% em julho, diz BC

O estoque total de crédito no Brasil subiu 0,4% em julho sobre o mês anterior, divulgou o Banco Central.
No mês, a inadimplência no segmento de recursos livres ficou em 5,2% e o spread bancário no mesmo segmento foi de 31,6 pontos percentuais.
