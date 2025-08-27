Gecex-Camex aprova medida de antidumping provisória sobre importações de resinas de polietileno dos EUA e Canadá

BRASÍLIA (Reuters) - O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) anunciou nesta quarta-feira que aprovou a aplicação de medida antidumping provisória sobre importações de resinas de polietileno dos Estados Unidos e do Canadá.

Em um comunicado, o órgão afirmou que a medida terá duração de até seis meses e que tem como objetivo promover "a proteção da indústria nacional contra o comércio desleal".

(Por Victor Borges)