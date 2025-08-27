Haddad diz que Tarcísio é contra taxar super-ricos e cobra posicionamentos do governador de SP

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que a elite brasileira tem problemas com agendas progressistas e acrescentou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, colocado como possível candidato da direita à presidência em 2026, é contra a taxação de super-ricos.

Em entrevista ao portal UOL, na qual não se furtou a tratar de temas políticos e eleitorais, Haddad cobrou posicionamentos públicos de Tarcísio e outros eventuais candidatos da oposição sobre temas como a reforma do Imposto de Renda.

“Seria interessante saber o que pensam os presidenciáveis, não apenas o Tarcísio, todos os que estão se colocando, eles vão ajudar a votar a favor? Vão trabalhar contra? Isso diz muito para a sociedade brasileira, 80% da população é a favor do projeto”, disse.