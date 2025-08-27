Hochschild Mining reduz previsão de produção de ouro em mina no Brasil e ações despencam

(Reuters) - A Hochschild Mining, do Reino Unido, reduziu em mais da metade a previsão de produção de sua mina Mara Rosa para o ano nesta quarta-feira, meses após uma paralisação devido à baixa produção de ouro, fazendo com que as ações da empresa caíssem quase 20%.

A mina de ouro -- a primeira operação da Hochschild no Brasil -- enfrentou interrupções relacionadas a empreiteiras e ao clima, o que levou a atrasos e redução da produção, enquanto os custos continuaram a subir.

A produção de ouro da mina está prevista agora em apenas 35.000-45.000 onças este ano, abaixo da projeção anterior de 94.000-104.000 onças.