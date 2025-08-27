Ibovespa avança e fecha acima dos 139 mil pontos com ajuda de bancos

Wall Street colaborou com o viés positivo na bolsa paulista, com o S&P 500 encerrando em alta de 0,24%, em pregão marcado pela expectativa para o resultado da Nvidia, conhecido após o fechamento do mercado norte-americano. O Nasdaq avançou 0,21% e o Dow Jones subiu 0,32%.

De acordo com analistas do Itaú BBA, o cenário atual nos mercados internacionais aponta para uma possível retomada do movimento de alta, o que pode exercer influência positiva na bolsa paulista, um comportamento já observado no pregão da última sexta-feira.

No relatório Diário do Grafista enviado a clientes nesta segunda-feira, porém, eles destacaram que o movimento de melhora do Ibovespa pode não ser tão linear ou consistente.

A agenda do dia incluiu dados do Banco Central sobre o crédito no país, com expansão nas concessões em julho, mas aumento da inadimplência para o maior patamar em quase 8 anos, enquanto o Caged mostrou a abertura de 129.775 vagas formais de trabalho em julho, pior desempenho para o mês em 5 anos.

DESTAQUES

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 1,68%, com o setor como um todo revertendo a fraqueza da primeira parte do pregão, marcado por dados do BC sobre crédito no país, com avanço de 1,2% nas concessões em julho ante junho, enquanto o estoque total cresceu 0,4% e a inadimplência no segmento de recursos livres subiu para 5,2%. BANCO DO BRASIL ON fechou em alta de 1,23%, enquanto BRADESCO PN subiu 0,74% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,98%.