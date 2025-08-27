Japão permanece cauteloso quanto ao impacto econômico das tarifas dos EUA, mostra relatório

TÓQUIO (Reuters) - O governo do Japão reiterou suas preocupações sobre os riscos das políticas comerciais dos Estados Unidos para o crescimento econômico, levando a um rebaixamento de sua visão sobre os lucros corporativos, em um relatório mensal divulgado nesta quarta-feira.

Embora a economia do Japão tenha crescido muito mais rápido do que o esperado no trimestre de abril a junho, os analistas alertam que as incertezas econômicas globais alimentadas pelas tarifas dos EUA podem pesar sobre a quarta maior economia do mundo nos próximos meses.

No relatório econômico mensal do Gabinete do Governo para agosto, o governo manteve uma avaliação geral de que a economia está se recuperando "em um ritmo moderado", embora os efeitos das tarifas dos EUA sejam vistos em algumas áreas.