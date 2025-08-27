Juros futuros fecham perto da estabilidade em sessão de agenda doméstica cheia

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,61%, ante 13,587% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,805%, ante 13,768%.

A agenda nesta sessão incluiu falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad e a divulgação de uma série de dados econômicos.

Em comentários durante um evento em São Paulo, Galípolo disse que a convergência da inflação à meta de 3% está ocorrendo de maneira lenta, ressaltando que a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, deve permanecer por período prolongado nesse patamar.

Já Haddad, em entrevista concedida ao UOL pela manhã, afirmou que a elite brasileira tem problemas com agendas progressistas e que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, colocado como possível candidato da direita à Presidência em 2026, é contra a taxação de super-ricos.

Na frente de dados, o destaque ficou por conta do relatório do Caged, que mostrou que o Brasil abriu 129.775 vagas formais de trabalho em julho, em resultado abaixo do esperado em pesquisa da Reuters e o pior para o mês em cinco anos.

As falas das autoridades e os dados não foram suficientes para impulsionar as taxas de juros futuras para qualquer direção, com os agentes financeiros optando pela cautela.