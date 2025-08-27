Lula assina recondução de Gonet ao comando da PGR, diz Planalto

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira a indicação para que o procurador-geral da República, Paulo Gonet, seja reconduzido a um novo mandato no cargo, informou o Palácio do Planalto.

Com a indicação de Lula, Gonet terá novamente de ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e posteriormente ter o nome aprovado pela comissão e pelo plenário da Casa.

Gonet assumiu o comando do Ministério Público Federal em dezembro de 2023 e seu atual mandato no cargo termina em 18 de dezembro deste ano. Caso tenha sua indicação aprovada pelo Senado, ele permanecerá à frente da PGR até dezembro de 2027.