México registra aumento de 53% nos casos de bicheira desde julho

"Isso é absolutamente preocupante", disse Neal Wilkins, CEO do grupo de conservação e pecuária East Foundation.

"Ter um aumento de 50% nos números mês a mês, especialmente no calor extremo, significa que eles não conseguiram controlar o problema."

A grande maioria dos casos foi identificada em gado, embora dados do governo mexicano também tenham detectado infestações em cães, cavalos e ovelhas.

Os vermes da bicheira-do-Novo-Mundo são parasitas que comem vivos animais de sangue quente e podem devastar os rebanhos de gado e a vida selvagem local.

Desde o início de um surto em 2023, os vermes da bicheira-do-Novo-Mundo avançaram da América Central para o México e se aproximaram dos EUA. Fazendeiros norte-americanos e integrantes do setor pecuário monitoram de perto o progresso da mosca em direção ao norte, temendo uma infestação que custaria ao Texas, maior Estado produtor de gado dos EUA, cerca de US$1,8 bilhão, de acordo com estimativas dos EUA.

As fêmeas da mosca da bicheira-do-Novo-Mundo depositam centenas de ovos em feridas de qualquer animal de sangue quente. Depois que os ovos eclodem, as larvas usam suas bocas afiadas com ganchos para penetrar na carne viva -- alimentando-se, aumentando a ferida e, por fim, matando o hospedeiro se não for tratado.