Mitsubishi abandona projetos de eólicas offshore no Japão, alegando aumento de custos

O executivo-chefe da Mitsubishi, Katsuya Nakanishi, disse na quarta-feira que os aumentos de custos excederam em muito as projeções, incluindo os preços de construção que mais do que dobraram desde a fase de licitação de 2021.

"Examinamos minuciosamente todas as medidas possíveis, mas, em comparação com nossas premissas da licitação, os custos mais do que dobraram, tornando impossível até mesmo a recuperação do investimento", disse ele em uma coletiva de imprensa.

"Mesmo com contramedidas como a reestruturação da cadeia de suprimentos, concluímos que as despesas totais -- incluindo custos operacionais e de manutenção -- ultrapassariam a receita das vendas de energia elétrica, dificultando a continuidade do projeto."

No início deste ano, a Mitsubishi registrou uma despesa de 52,2 bilhões de ienes (US$354 milhões) com os projetos.

Embora tenha reafirmado o compromisso da Mitsubishi com a descarbonização, Nakanishi não chegou a dizer que a empresa voltaria a participar de projetos eólicos offshore nacionais, acrescentando apenas que deve considerar cuidadosamente suas futuras medidas.

O Japão quer que a capacidade dos parques eólicos offshore atinja 10 GW até 2030 e 45 GW até 2040, e leiloou cerca de um décimo da capacidade almejada. Os vencedores de outros leilões offshore incluem a RWE, a Iberdrola e a BP.