Petrobras conclui simulado de emergência na Foz do Amazonas

"Somente após a conclusão dessa análise, será elaborado um relatório técnico sobre a exequibilidade (ou não) do Plano de Emergência Individual (PEI) proposto pela empresa empreendedora (Petrobras)", afirmou o Ibama, citando que não há prazo previsto para a conclusão dessa etapa.

O exercício começou na noite de domingo e é considerado pela Petrobras como a última etapa antes do órgão ambiental federal decidir se concederá uma licença para a Petrobras realizar um poço exploratório na região.

"Mais de 400 pessoas foram envolvidas nos quatro dias de realização do exercício", disse a estatal. "A estrutura da APO contou com a sonda posicionada na localização do poço, o Centro de Fauna construído em Oiapoque, seis embarcações de contenção e recolhimento de óleo, seis embarcações para monitoramento, resgate e atendimento à fauna e três aeronaves."

Mais cedo, a Reuters publicou que o simulado deveria ser concluído nesta quarta-feira e que acontecia sem intercorrências, segundo fontes.

(Por Rodrigo Viga Gaier)