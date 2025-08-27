Siderúrgicas elevam previsão de consumo e importação de aço em 2025 no Brasil

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria siderúrgica brasileira reviu nesta quarta-feira suas estimativas para o desempenho do setor neste ano, elevando fortemente as perspectivas para consumo aparente e importações, enquanto as projeções para produção e vendas internas ficaram praticamente inalteradas.

O setor agora estima que o consumo aparente de aço no Brasil este ano vai crescer 5% este ano ante projeção feita no final do ano passado de expansão de 1,5%, para 27,4 milhões de toneladas, segundo dados apresentados pelo Aço Brasil, que representa as siderúrgicas instaladas no país.

A estimativa para importações passou de alta de 11,5% para salto de 32,2%, para 6,3 milhões de toneladas.