Simulado da Petrobras na Foz do Amazonas acontece sem intercorrências, dizem fontes

Procurado, o Ibama afirmou que o simulado, chamado de Avaliação Pré-Operacional (APO), continua em andamento.

"Ainda não temos notícia do simulado ter acabado e a última informação é que não tem um prazo determinado para finalizar", disse o órgão à Reuters, adicionando que informações adicionais sobre o transcorrer ou a conclusão da APO poderão vir a ser fornecidas depois do fim da atividade.

A Petrobras busca há anos autorização para realizar um poço na região e investiu milhões de reais em infraestrutura, centros de tratamento de fauna e flora e outras medidas exigidas pelo órgão ambiental.

"Sem dúvida, é o maior investimento já feito por uma empresa no país para obter um licenciamento", disse uma das fontes sob condição de anonimato.

A Petrobras mobilizou cerca de 400 profissionais para o exercício em curso, além de aeronaves, embarcações e a sonda para futura perfuração.

O último simulado semelhante foi realizado pela Petrobras em 2023, na Bacia Potiguar, no litoral do Nordeste.