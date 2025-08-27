Vinci Compass compra controle da RIOgaleão

SÃO PAULO (Reuters) - A concessionária que administra o aeroporto internacional Galeão, no Rio de Janeiro, anunciou nesta quarta-feira que a Vinci Compass comprou o controle da empresa, que estava antes com a Changi Airports, de Cingapura.

Fundos da Vinci compraram 70% da acionista controladora da RIOgaleão e a Changi ficou com os 30% restantes na parceria.

"A entrada do novo acionista fortalece a estrutura societária da concessionária, e está sujeita ainda à aprovação da Anac e do Cade", afirmou a RIOgaleão em comunicado.