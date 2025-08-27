Williams diz que precisa ver mais dados para considerar corte de juros no Fed em setembro

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, disse nesta quarta-feira que é provável que a taxa de juros possa cair em algum momento, mas os membros precisarão ver o que os próximos dados indicam sobre a economia para decidir se é apropriado fazer um corte na reunião de 16 e 17 de setembro.

"Do meu ponto de vista, todas as reuniões estão abertas" para uma mudança nos juros, disse Williams em uma entrevista à CNBC. "Os riscos estão mais equilibrados. Teremos que ver como os dados vão se comportar."

O Fed receberá outro relatório de emprego e novas informações sobre a inflação ao consumidor antes de sua próxima reunião, dados que agora podem pesar muito na decisão de cortar os juros em 0,25 ponto percentual da atual faixa de 4,25% a 4,5% que o banco central tem mantido desde dezembro.