Ações da China se recuperam com alta de tecnologia em meio a otimismo com IA

XANGAI (Reuters) - As ações da China se recuperaram nesta quinta-feira, um dia após a queda diária mais acentuada do índice de Xangai desde abril, já que o otimismo em torno do impulso de Pequim para a inteligência artificial alimentou os ganhos das ações de tecnologia.

Enquanto isso, as ações de Hong Kong ampliaram as perdas para sua terceira sessão consecutiva, pressionadas pela queda no lucro do grupo de entrega de alimentos Meituan.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,14%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,77%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,81%.