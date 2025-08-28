Ações da fabricante de chips Marvell caem após previsão de receita trimestral fraca

As fabricantes de chips estão sob intenso escrutínio por parte dos investidores, já que as altas expectativas de Wall Street em torno da inteligência artificial deixam pouco espaço para decepções.

A previsão da Marvell foi considerada decepcionante, especialmente após fortes resultados de outras empresas de hardware de IA, afirmou Tore Svanberg, analista da Stifel.

"Nosso negócio personalizado está apresentando um bom desempenho e continua no caminho certo para crescer no segundo semestre do ano fiscal em relação ao primeiro. No entanto, prevemos que o crescimento não será linear, com o quarto trimestre sendo substancialmente mais forte que o terceiro", disse o presidente-executivo da empresa, Matt Murphy, em uma teleconferência após a divulgação do resultado.

A inflação persistente e a incerteza econômica levaram os clientes a adiar compras, resultando em uma demanda fraca nos mercados finais automotivo, industrial e de infraestrutura de operadoras da Marvell.

A Marvell prevê uma receita trimestral de US$2,06 bilhões, com margem de 5% para mais ou para menos, contra estimativa média dos analistas de US$2,11 bilhões, de acordo com dados compilados pela LSEG.

Para o segundo trimestre, encerrado em 2 de agosto, a Marvell apurou receita de US$2,01 bilhões, em linha com as estimativas dos analistas.