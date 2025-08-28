Alckmin diz esperar acordos comerciais setoriais com México no próximo ano

Ele também observou que autoridades defenderam a ideia de que o México compre uma aeronave de defesa da Embraer.

O ministro da Economia mexicano, Marcelo Ebrard, afirmou mais cedo que os dois países estão buscando acordos setoriais específicos, e não um acordo de livre comércio.

"Temos acordos complementares e o que faremos é tentar atualizá-los", disse Ebrard.

Alckmin disse a repórteres que o Brasil não pode negociar um acordo de livre comércio sem passar pelo Mercosul.