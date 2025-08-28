Assessoria do Itaú Empresas aumenta em 30% taxa de sobrevivência de PMEs após 5 anos, diz estudo da FGV

O estudo comparou a base de clientes do Itaú Empresas, de 1,7 milhão de companhias com faturamento até R$60 milhões, com uma mesma amostra de empresas "gêmeas" -- do mesmo setor, município, porte e ano de fundação -- não clientes da base de dados da Receita Federal. Também optou por uma abordagem que analisa as empresas antes e depois de tornarem-se clientes.

A metodologia tripla do estudo ainda contemplou o instrumento estatístico "matriz de insumo-produto" para mensurar os efeitos agregados do crédito sobre PIB e emprego, renda e arrecadação, incluindo os impactos indiretos em cadeias produtivas. A análise considerou informações de 2019 a 2024.

"Como a análise compara negócios estruturalmente semelhantes, incluindo porte e setor, a probabilidade de maior sobrevivência está diretamente relacionada ao acesso a crédito, soluções personalizadas, orientação estratégica, planejamento e confiança para atravessar momentos de instabilidade", explicou Daniel da Mata, professor da FGV que liderou a pesquisa.

"Em uma simulação, caso todas as PMEs do país -- dentro da faixa de faturamento estudada -- fossem atendidas pelo mesmo modelo consultivo oferecido pelo banco, elas teriam mais fôlego para resistir e a taxa de sobrevivência subiria para 55% - enquanto hoje, no país, apenas 40% das empresas sobrevivem após cinco anos, sendo as estimativas do IBGE", acrescentou.

O estudo também mostrou efeitos em termos de diversificação, que após o relacionamento com o Itaú passaram a registrar, em média, 25% mais códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).

Um exemplo real apontado na análise é o de uma padaria que operava como restaurante e lanchonete, mas, após receber atendimento estratégico e personalizado do banco, ampliou suas atividades para incluir a fabricação industrial de produtos de panificação.