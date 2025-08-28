BC anuncia leilão de linha de até US$1 bi na sexta-feira

(Reuters) - O Banco Central anunciou que realizará na sexta-feira um leilão de venda de dólares com compromisso de recompra no valor de até US$1 bilhão.
A operação visa a rolagem de vencimento de 3 de setembro, informou a autarquia nesta quinta-feira.
As propostas do leilão de linha serão acolhidas das 10h30 às 10h35. As operações de venda do Banco Central serão liquidadas em 3 de setembro e as operações de compra, em 2 de dezembro.
(Por Redação Brasília)
