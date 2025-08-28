BNDES poderá conceder suspensão de pagamentos para empresas afetadas por tarifaço dos EUA

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES poderá oferecer uma suspensão temporária de pagamento de empréstimo a empresas afetadas pelas tarifas de importação dos Estados Unidos, disse o presidente do banco de fomento, Aloizio Mercadante, nesta quinta-feira.

Essa estratégia foi usada em 2024 em meio ao socorro às empresas impactadas pela forte chuva no Rio Grande do Sul.

Mercadante avalia que o chamado "stand still" seja necessário em casos específicos. "No Rio Grande do Sul foi necessário e talvez em algumas situações de agora venha a ser necessário", disse ele a jornalistas após encontro com prefeitos de cidades impactadas pelo tarifaço dos EUA.