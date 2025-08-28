Carga de energia no Brasil deve ter leve queda em setembro, mas volta a subir em outubro, diz ONS

SÃO PAULO (Reuters) - A carga de energia elétrica no Brasil deve registrar uma pequena queda de 1% em setembro na comparação anual, mas voltará a ter variação positiva em outubro, com crescimento de 2,3%, segundo projeções apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta quinta-feira.

Na reunião de programação de operação, técnicos do ONS explicaram que em setembro a carga começa a se aproximar de níveis de maior normalidade, para cerca de 80,5 gigawatts (GW) médios, após "meses mais atípicos" de agosto e julho, principalmente em função de temperaturas abaixo da média histórica pelo país.

A expectativa é de que no próximo mês as temperaturas fiquem mais próximas ou acima da média histórica nas principais capitais, disse o ONS. Mesmo assim, haverá queda em base anual devido ao clima mais quente observado na mesma época de 2024.