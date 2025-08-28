Corrosão da independência do Fed levaria a uma inflação mais alta, diz Rehn, do BCE

"Se a independência do banco central realmente desmoronar e o Federal Reserve começar a tomar decisões com base em outros princípios que não os da política monetária sólida - por exemplo, porque o presidente exige taxas de juros mais baixas - a consequência inevitável seria o aumento da inflação", disse Rehn em um painel de discussão sobre democracia realizado em Turku, na Finlândia.

O presidente do Banco da Finlândia disse que Trump exerceu uma forte pressão sobre o Fed para reduzir os juros por um bom tempo, apesar de sua independência ser um princípio inviolável desde o início da década de 1980.

"Agora, porém, esse princípio está oscilando muito. Isso pode ter efeitos substanciais e globais sobre os mercados financeiros e a economia real", disse Rehn.

Ele considerou improvável um movimento semelhante na Europa graças a instituições fortes, embora tenha dito que a pressão poderia "transbordar" pelo Atlântico através de certos países e dos mercados financeiros.

Os europeus devem tomar medidas para aumentar a confiança global no euro como moeda segura a fim de evitar uma deterioração semelhante da autonomia do banco central na Europa, disse ele.

"Não é mera coincidência o fato de a inflação da zona do euro estar agora na meta de 2% - isso está de fato ligado à tomada de decisão independente do banco central", disse ele.