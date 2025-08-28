Dell eleva projeções anuais com alta nas vendas de servidores otimizados para IA

A Dell agora espera uma receita de US$20 bilhões no ano fiscal de 2026 proveniente das remessas de servidores de IA, acima de sua previsão anterior de US$15 bilhões.

Seus servidores de IA são usados por clientes como a xAI, startup de IA de Elon Musk, e a CoreWeave.

A empresa elevou sua previsão de receita anual para entre US$105 bilhões e US$109 bilhões, ante expectativa anterior de US$101 bilhões a US$105 bilhões.

A Dell espera um lucro ajustado por ação de US$9,55, acima de sua projeção anterior de US$9,40.

A receita projetada para o terceiro trimestre, de US$26,5 bilhões a US$27,5 bilhões, ficou acima da estimativa média dos analistas de US$26,05 bilhões, segundo dados compilados pela LSEG.

O lucro ajustado previsto para o trimestre, de US$2,45 por ação, por sua vez, ficou abaixo das estimativas de US$2,55 por ação.