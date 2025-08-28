Diretora do Fed processa Trump por tentativa de demissão

O presidente acusa Cook de ter cometido fraude hipotecária em 2021, um ano antes de ela entrar para a diretoria do Fed.

O caso provavelmente será levado à Suprema Corte, onde uma maioria conservadora permitiu, pelo menos provisoriamente, que Trump demitisse funcionários de outras agências, mas recentemente sinalizou que o Fed pode se qualificar para uma rara exceção do controle direto do presidente.

As preocupações com a independência do Fed em relação à Casa Branca na definição da política monetária podem ter um efeito cascata em toda a economia global. O dólar caiu em relação a outras moedas importantes depois que Trump disse pela primeira vez que removeria Cook.

Um porta-voz do Fed disse na terça-feira, antes de a ação ser movida, que o Fed acataria qualquer decisão judicial.

Cook foi nomeada para o Fed em 2022 pelo ex-presidente Joe Biden e é a primeira mulher negra a fazer parte da diretoria do banco central dos EUA.

A lei que criou o Fed não define "causa" ou estabelece qualquer padrão ou procedimento para a destituição. Nenhum presidente jamais destituiu um membro da diretoria do Fed, e a lei nunca foi testada em um tribunal.