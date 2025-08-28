Dólar à vista fecha em baixa de 0,22%, a R$5,4062 na venda

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar registrou leve baixa ante o real no fechamento desta quinta-feira, conforme o mercado doméstico acompanhou o desempenho da moeda norte-americana no exterior diante da consolidação da perspectiva de que o Federal Reserve poderá cortar a taxa de juros a partir de setembro.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,22%, a R$5,4062.