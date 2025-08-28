Dólar tem leve baixa com apostas firmes em corte de juros pelo Fed

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,25%, a R$5,410 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a fraqueza modesta do dólar nos mercados globais, em que acumulava perdas contra a maioria de seus pares, incluindo divisas emergentes como o peso mexicano e o rand sul-africano.

Por trás do desempenho da moeda dos EUA estava a consolidação das apostas de que o Fed retomará os cortes da taxa de juros a partir de setembro, depois de um discurso "dovish" do chair Jerome Powell na semana passada e da pressão do presidente Donald Trump por cortes imediatos.

Essas apostas se mantinham firmes mesmo diante de dados nesta quinta-feira que mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) da maior economia do mundo cresceu mais no segundo trimestre do que o estimado anteriormente. O país teve expansão de 3,3% no período, ante alta de 3,0% informada em julho.

Em tese, uma atividade econômica forte poderia ser um obstáculo para o Fed de retomar os cortes de juros, mas operadores ainda precificavam 84% de chance de uma redução de 0,25 ponto percentual em setembro, segundo dados da LSEG, com outro corte de mesma magnitude totalmente precificado até dezembro.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,26%, a 97,863.