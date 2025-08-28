Esquema de lavagem de dinheiro desvendado nesta 5ª estava disponível a outros setores além do de combustíveis, diz PF
BRASÍLIA (Reuters) - O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o esquema de lavagem de dinheiro desvendado nas três operações deflagradas nesta quinta-feira para apurar o envolvimento do crime organizado no setor de combustíveis estava disponível para lavar recursos ilícitos de outras áreas.
Em entrevista coletiva em Brasília, o chefe da PF disse ainda que as investigações levaram a Justiça a determinar o bloqueio de 21 fundos de investimento fechados usados pelo crime organizado para movimentar os recursos.
(Reportagem de Bernardo Caram e Eduardo Simões)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.