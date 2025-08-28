Fertilizantes Heringer anuncia troca de presidente e diretor financeiro em meio a mudanças no alto escalão

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Fertilizantes Heringer anunciou nesta quinta-feira a troca de seu presidente-executivo e de seu diretor financeiro, além de outras mudanças na diretoria e no conselho de administração da companhia.

Segundo fato relevante da empresa, Rodrigo Horta Dias de Oliveira foi substituído do cargo de CEO com efeitos imediatos por Sergio Longhi Castanheiro. Oliveira também deixará o posto de vice-presidente do conselho a partir de sexta-feira, sendo também substituído por Castanheiro, que permanecerá nos cargos até realização de assembleia prevista para ocorrer em 2027.